Sesto ospita i Lupi. Unomaglia in campo soltanto per l’onore

Dopo la consueta pausa pasquale, tornano in campo i sestetti che gareggiano in Serie B. In campo maschile, la Maxitalia Jumboffice Sestese, riceve la visita(ore 21) dei Lupi di Pontedera. I sestesi stanno attraversando un periodo poco brillante ed il match odierno ci dirà se gli atleti allenati da Marchi saranno tornati ad essere competitivi, tenendo comunque presente che i pontederesi, con un punto in più dei rivali, sono avversario di buon livello.

Nel femminile, la Liberi e Forti Firenze, ospita (ore 18) le romane del Fonte Nuova. La gara, classifica alla mano, si presenta equilibrata, pur se le fiorentine hanno quattro lunghezze di vantaggio sulle laziali e potranno sfruttare il fattore campo. Infine, trasferta a Trevi (ore 18) per l’Unomaglia Valdarninsieme che è opposta ad una squadra in lotta per non retrocedere; le valdarnesi, purtroppo, considerato l’ultimo posto in graduatoria, hanno solo il compito di chiudere onorevolmente una stagione piuttosto complicata.

Ma. Fi.