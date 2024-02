Settore giovanile. In azzurro tanti baby dell’Academy Lube

L’Academy Volley Lube serbatoio fondamentale per il Club Italia Allargato. Il selezionatore regionale Romano Giannini per i gruppi di lavoro dello stage a Camerino ha inserito infatti alcuni dei maggiori talenti del settore giovanile biancorosso. Nella giornata di lunedì i lubini Xavier Alfieri (2008), Diego Gatto (2008), Nico Pasqualini (2009) e Gabriele Spina (2008) si sono ritrovati al palasport universitario Orsini alla presenza del tecnico Luca Leoni e del preparatore atletico Glauco Ranocchi per intraprendere un’intensa tre giorni in palestra. Mercoledì ai lubini già citati si sono aggregati al palasport di Camerino altri baby di valore: Riccardo Da Boit (2008), Filippo Laraia (2009), Mattia Penna (2009), Andrea Pomarico (2009) e Federico Spinucci (2009). Giampiero Freddi, responsabile del vivaio, dichiara: "Esperienze del genere danno lustro all’attività dell’Academy Volley Lube e favoriscono la crescita dei nostri giovani talenti".