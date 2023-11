Sfida al PalaMaroncelli. Invicta, non distrarti

L’Invicta scende in campo per rimanere nei piani alti della serie B maschile. Al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto arriva il Foligno. Oggi, con inizio alle 21, l’Invicta di coach Fabrizio Rolando scende in campo per la quinta giornata del girone F di serie B maschile: avversario l’Italchimici Foligno, formazione a quota 6 punti che finora ha ottenuto due vittorie.

"Sarà una bella partita da giocare – dice Rolando –. Finora ho visto tante squadre attrezzate. Dobbiamo tenere il contatto con le prime che finora non perdono un colpo. Nel turno precedente è arrivata una bella vittoria sul campo del Tomei Livorno. Siamo stati composti a muro e li abbiamo costretti all’errore. Quando andiamo in difficoltà dovremo trovare soluzioni, perché tutte le partite in trasferta saranno durissime".

Non sarà una partita da prendere sotto gamba, visto come la squadra di Foligno ha fatto vedere nei precedenti turni una buona pallavolo, con spunti tecnici importanti. Fondamentale, come spesso accade alla squadra di coach Rolando, sarà l’approccio mentale di Alessandrini e soci all’incontro. Il tecnico dei grossetani almeno avrà tutto l’organico a disposizione, anche se Galabinov non sarà al cento per cento a causa di un problema ad un piede. Alessandrini è rientrato e sta trovando il ritmo giusto.