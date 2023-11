Sfiorato il tie break. Fano, primo ko della stagione:. Sorrento è più lucido e trionfa

3

SMARTSYSTEM FANO

: Pontecorvo, Ricci, Gargiulo, Pilotto 5, Disabato 20, Denza, Prosperi, Bellucci 2, Garofalo 9, Grimaldi, Gozzo 20, Szabo 13, Carcagnì 1, Imperatore. All. Racaniello.

SMARTSYSTEM FANO: Michalovic 12, Roberti 17, Galdenzi 5, Merlo 18, Partenio 1, Raffa (L), Margutti, Focosi 2, Mazzon, Gori, Maletto 7, Uguccioni. All. Tofoli.

Arbitri: Palumbo e Vecchione.

Parziali: 25-20, 29-31, 25-23, 25-23.

Note. Sorrento: battute vincenti 4, battute errate 20, muri 11. Fano: battute vincenti 5, battute errate 19, muri 7.

Prima sconfitta stagionale per la Smartsystem Fano che, sul campo di Sorrento, cede per 3 a 1. Nonostante una partita combattuta, i virtussini non sono riusciti ad esprimersi al meglio e hanno dovuto soccombere al cospetto di una squadra apparsa più lucida nei momenti salienti della gara. I fanesi non approcciano al meglio la partita e nel primo set vanno subito sotto (7-3, 12-9 e 17-12) soffrendo in modo particolare la battuta dei campani. Nel secondo set scende in campo una Smartsystem diversa: sale la qualità della battuta grazie a Roberti e Merlo con Fano che si porta 9-4 e 21-16, poi di nuovo un blackout che rischia di compromettere tutto. Sorrento ha tre setball ma li spreca e alla fine ci pensa Merlo a murare Szabo. La Shedirpharma subisce il contraccolpo, ma Fano non ne approfitta nonostante si porti avanti 13 a 9. I locali piano piano si riprendono e nel finale Disabato chiude in attacco. I virtussini sembrano ingranare bene nel quarto set fino al 15-11, ma ancora una volta la macchina si inceppa. Il positivo apporto di Galdenzi non è sufficiente e nel finale i locali vanno sul 23-20. Ultima azione chiusa da un muro fuori di Szabo. E’ stata anche la giornata no dell’opposto biancorosso Michalovic che in attacco non è stato efficace come in altre occasioni.

