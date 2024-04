Sir, la finale di Lorenzetti: "Ragazzi, ora godetevela"

di Alberto Aglietti

PERUGIA

La finale di Superlega maschile si avvicina, domani sera sarà dato il fischio d’inizio alla serie che si gioca al meglio delle cinque partite e che assegna lo scudetto tricolore. Per quanto riguarda le statistiche delle finali, quattordici volte la squadra seconda classificata nella stagione regolare ha vinto il titolo, una sola volta c’è riuscita la squadra che ha concluso al quinto posto. Sulle quarantuno edizioni disputate il fattore campo è stato confermato ventidue volte e ribaltato sedici (tre volte fu disputato il V-day in gara unica). Tutto ciò non è vangelo, ma appare come un piccolo vantaggio per la Sir Susa Vim Perugia nei confronti di Monza.

Alla vigilia dell’appuntamento parla il tecnico Angelo Lorenzetti (nella foto): "Ad una finale play-off non bisogna aggiungere niente per renderla entusiasmante. È una finale inedita ed è un valore per la pallavolo, penso che nei prossimi anni questo termine verrà usato spesso perché ormai l’equilibrio la fa da padrone in Superlega maschile. È una finale, è una cosa che non capita spesso quindi bisogna godersela tutta e cercare di mettere il vestito migliore per essere degni protagonisti dell’evento. La questione fattore campo è da trattare con attenzione. Giocare in casa è bello ed è sicuramente anche meglio, al tempo stesso che il fattore campo possa essere decisivo non lo si può dire, anche quest’anno nei play-off si è visto che non è così. Tuttavia, siamo certamente contenti di poter giocare più possibile davanti al nostro pubblico. Ai ragazzi ho già chiesto tanto quest’anno. Spero che si godano questa finale, non capita sempre e soprattutto dopo tre finali giocate durante la stagione. Pochi atleti che vestiranno la maglia di Perugia potranno vivere questa esperienza di quattro finali in un anno e quindi questo aspetto, insieme al lavoro fatto in palestra che dal mondiale per club in poi è stato buonissimo, li deve rendere sereni di aver fatto tutto quanto era nelle loro possibilità. Adesso – conclude Lorenzetti – c’è da divertirsi in campo e darsele sportivamente a tutta contro i nostri colleghi di Monza".