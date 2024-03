"Sir, non perdere il ritmo"

PERUGIA – Per decidere chi meritasse di approdare alle semifinali del campionato di superlega maschile è stato necessario lo spareggio. Un play-off che si sta rivelando equilibratissimo e che promette scintille anche domenica prossima nella gara-uno della Sir che si disputerà al palasport di Pian di Massiano. Alla vigilia il centrale Roberto Russo la pensa così: "In questo periodo ci siamo allenati forte in palestra, come è giusto che sia, per non perdere il ritmo e aspettando di sapere chi fosse l’avversaria. Abbiamo visto la partita fra Piacenza e Milano, entrambe le squadre giocano ad altissimo livello, una grande pallavolo con i lombardi che non mollano mai, gli emiliani giocano con grandi picchi di rendimento, dobbiamo studiarli bene. Io mi sento bene, cerco di dimostrarlo in campo, cerco di dare il mio supporto ed il mio apporto e spero di continuare a fare bene. La mia condizione è stata suggellata dal rinnovo del rapporto con Perugia poco più di un di un mese fa. Dal 2019 sono in Umbria, ormai è come una seconda casa, ringrazio la società che mi ha rinnovato la fiducia. Mi piace molto Perugia, come ambiente, come squadra, un po’ tutto, non ho pensato tanto a rinnovare e non appena c’è stata la possibilità ho firmato perché il mio intento era quello di restare".

Alberto Aglietti