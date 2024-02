Sir, ora vai a briglie sciolte. A Padova senza pressione

di Alberto Aglietti

PERUGIA

Ritmi elevati per le squadre di Superlega maschile che nel fine settimana tornano in campo per la nona giornata di ritorno della stagione dopo le fatiche del turno infrasettimanale. La Sir Susa Vim Perugia resta in trasferta e gioca oggi alle ore 16. Sulla carta si presenta un duello senza pressioni, con la possibilità di giocare a briglie sciolte quello contro la Pallavolo Padova che proprio mercoledì ha conquistato la permanenza aritmetica nella categoria ed ora può divertirsi, e magari puntare ad un rocambolesco approdo ai play-off. I veneti sono riusciti nella loro storia a battere i rivali sono quattro volte su ventisei battaglie, ed hanno il pronostico a sfavore. Formazione giovane quella del tecnico Jacopo Cuttini che sarà senza dubbio sospinta dal suo pubblico e dall’aver raggiunto l’obiettivo minimo del campionato. Tra i veneti in grande crescita è lo schiacciatore lo schiacciatore Davide Gardini mentre la garanzia è il libero tedesco Julian Zenger. La squadra di coach Angelo Lorenzetti che nella sua lunga carriera ha guidato anche i rivali, è alla ricerca di continuità. Alla vigilia il viceallenatore Massimiliano Giaccardi dice: "Domenica sarà importante dare continuità alla vittoria di Cisterna, ma soprattutto dare continuità al lavoro che stiamo facendo in questo periodo. Padova è una realtà in crescita con dei giovani molto interessanti e che in casa sa il fatto suo. Hanno raggiunto il loro obiettivo stagionale, questo li farà probabilmente giocare senza pressione e per noi sarà una grande opportunità poterci misurare con una squadra che ha dimostrato in questo ultimo periodo di giocare una bella pallavolo". La fiducia nei propri mezzi non manca ai bianconeri che possono sfruttare una panchina di lusso dove figurano il regista sloveno Gregor Ropret ed il centrale Davide Candellaro che smaniano per trovare spazio. Arbitri: Alessandro Cavalieri (CZ) e Mauro Goitre (TO).

Padova: Falaschi - Garcia Fernandez, Plak - Crosato, Porro - Gardini, Zenger (L).

Perugia: Ropret - Ben Tara, Russo – Solé, Leòn - Semeniuk, Colaci (L).