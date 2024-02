Sir, riprendi la continuità: "A Padova è un test vero"

di Alberto Aglietti

PERUGIA

Sta giungendo a conclusione la Superlega maschile e la Sir Susa Vim Perugia sembra essersi già garantita in anticipo la seconda piazza della classifica. Otto le lunghezze di ritardo dalla capolista Trento ed otto i punti di vantaggio sulla terza che è Piacenza. A tre giornate dalla fine della stagione regolare difficile che ci siano sorprese. Tutto molto più incerto alle spalle delle battistrada con cinque formazioni, da Piacenza terza passando per Civitanova Marche, Verona e Monza fino a Milano settima, racchiuse tutte in sei punti. Le ultime tre giornate propongono scontri diretti praticamente ad ogni turno ed è davvero difficile pronosticare la griglia degli spareggi scudetto. L’ottavo posto è una questione tra Modena e Cisterna. I block-devils devono dunque concentrarsi sul lavoro in palestra per conquistare subito a Padova domani una vittoria utile per la propria autostima. A parlare è il viceallenatore Massimiliano Giaccardi: "A Padova sarà importante dare continuità alla vittoria di Cisterna, ma soprattutto dare continuità al lavoro che stiamo facendo in questo periodo. Padova è una realtà in crescita con dei giovani molto interessanti e che in casa sa il fatto suo. Hanno raggiunto il loro obiettivo stagionale, questo li farà probabilmente giocare senza pressione e per noi sarà una grande opportunità poterci misurare con una squadra che ha dimostrato in questo ultimo periodo di giocare una bella pallavolo".