Sir, stasera prenditi un pezzo di scudetto. Arriva Monza in gara-3, il PalaBarton ribolle

di Alberto Aglietti

PERUGIA

Torna oggi al palasport di Pian di Massiano (ore 18) la finale scudetto con tutto il suo carico di entusiasmo. La Sir Susa Vim Perugia prepara gara-tre con la consapevolezza che sarà un crocevia fondamentale per l’assalto al tricolore. I block-devils attendono un nuovo record di pubblico sugli spalti, i biglietti sono stati polverizzati in pochi minuti e ci sarà il tutto esaurito come al solito. Quello contro la nemica Mint Vero Volley Monza sarà il trentaseiesimo confronto diretto tra le rivali, con i bianconeri che ne hanno vinti ventisette. Ma i precedenti, ormai, contano relativamente.

Sarà nuovamente infuocato l’impianto sportivo del capoluogo umbro, con i Sirmaniaci pronti a far sentire la loro voce. Gli equilibri sono davvero sottili e basta poco per cambiarli, i giocatori lo sanno e sono concentrati per non sbagliare. Ragione per cui nessuna distrazione è ammessa. La condizione è ottimale anche se magari la stanchezza comincia ad essere accusata dopo otto mesi e mezzo di lavoro e quasi sette di competizioni ininterrotte da ambo le parti. Il tecnico Angelo Lorenzetti ha lavorato sul lato tecnico e sul lato psicologico per convincere i giocatori perugini della propria forza. Tra i padroni di casa l’arma in più potrebbe essere lo schiacciatore e capitano Wilfredo Leòn che ha dimostrato di essere completamente recuperato, tra le alternative possibili c’è anche l’opposto Jesus Herrera che può fornire una spinta all’attacco. Dall’altra parte della rete non avrà alcun dubbio sull’assetto da combattimento da utilizzare l’allenatore Massimo Eccheli che dopo l’ultima prestazione sa di avere una panchina valida. I brianzoli saranno sicuramente orientati a puntare sul sestetto degli ultimi tempi ma il cambio di marcia potrebbe fornirlo il martello canadese Arthur Szwarc mentre al centro fanno leva sull’impeto di Gabriele Di Martino.

In campo da ex Oleh Plotnytskyi che ha alle spalle l’esperienza monzese, mentre Thomas Beretta e Gianluca Galassi vantano trascorsi in bianconero. A caccia di record in carriera c’è ancora Oleh Plotnytskyi che con un punto raggiungerebbe quota 100 negli attuali play-off, mentre Flavio Resende Gualberto con nove attacchi vincenti arriverebbe a 200 nella stagione. La partita sarà visibile in diretta su Rai Sport in chiaro e sulla piattaforma Volleyball World Italia in streaming a pagamento.