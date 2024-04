Sir, una vittoria a Monza e sarà scudetto ’Calmi e concentrati, non abbiamo fatto nulla’

di Alberto Aglietti

PERUGIA

Serve ancora uno sforzo alla Sir Susa Vim Perugia per vincere lo scudetto, i block-devils sono ad un passo dal sogno, ora ci sono due possibilità per chiudere la finale dei play-off. Bisognerà fare un passo alla volta, intanto si festeggia il successo in gara-tre. Le parole del centrale Roberto Russo: "Siamo partiti forte in battuta ed è difficile per tutti giocare contro con una ricezione staccata da rete. Siamo stati bravi, soprattutto nel quarto set, a ritornare in campo determinati dopo aver perso ai vantaggi. Siamo rimasti sul pezzo ed è stato ottimo l’ingresso dei compagni dalla panchina. Questa è la vera squadra. Ora proviamo a riposare, dobbiamo rimanere concentrati e con i piedi per terra. Ancora non abbiamo fatto nulla, cercheremo di risolvere quello che non è andato per metterlo in pratica nella prossima gara".

Ottimo il contributo dello schiacciatore Wilfredo Leòn che è entrato verso la fine dell’incontro ed è stato decisivo con servizi vincenti : "Sono contento ed orgoglioso per come abbiamo giocato, soprattutto nei primi due set. Abbiamo dimostrato che volevamo fortemente questa vittoria, credo che tutti siano usciti dal palasport contenti, e adesso cercheremo di fare meglio domenica a Monza. Credo che ogni giocatore che va in campo voglia fare bene. Non sono stato solo io a dare un contributo, ma tutta la squadra, oltre a cinquemila persone, bisogna essere in campo per sentire questa energia, questo rumore, che riesce a farti dare di più, anche quello che non hai. Un’atmosfera fantastica".

Prudente come sempre il commento dell’allenatore Angelo Lorenzetti: "Nei primi due set abbiamo battuto bene e Monza ci ha messo del suo sbagliando qualcosa in attacco. Dal terzo set è arrivata la partita che ci aspettavamo. Noi abbiamo commesso qualche imprecisione, non troppe, ma qualcuna sì per quel che riguarda il contrattacco. Abbiamo giocato punto a punto e poi siamo ripartiti. Ci siamo garantiti quantomeno quella figata di gara-cinque. Domenica sarà necessario fare un passo avanti per quanto riguarda l’agonismo. Nel terzo set – continua Lorenzetti – non era facile per loro, ma sono riusciti a rialzarsi, ci sia d’esempio. Siamo due a uno per noi. Andiamo in trasferta e dobbiamo giocarcela dal primo punto".

È apparso moderatamente ottimista il presidente Gino Sirci: "Due set eccezionali. Con la nostra squadra concentrata, poi è stata battaglia contro un grande avversario. La squadra ha reagito a livello di testa, poi è entrato Leòn e si è distinto. Andiamo a Monza con un certo spirito positivo, intanto ci siamo guadagnati lo spareggio in casa, domenica loro sbaglieranno molto meno e noi di più, dovremo tirare fuori tanto cuore in attacco e ricezione affinché questo gap della battuta non sia pesante". Parola di presidente.