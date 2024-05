Sitting volley. La Pianoterra ’Pietro Pezzi’ mette le mani sul bronzo. Al campionato italiano l’unico ko è contro Nola

Dopo la vittoria nel 2022 ed il quarto posto del 2023, è arrivata la medaglia di bronzo. Alle finali nazionali del campionato promozionale italiano di sitting volley Rotary Cup 2024 disputatesi a Cesena, la Pianoterra Pietro Pezzi Ravenna ha infatti conquistato il 3° posto, confermandosi tra le migliori squadre d’Italia del sitting volley giocato in formazione mista, ovvero con almeno due donne in campo. Quella cesenate è stata una kermesse con numeri da record: 23 club da tutta Italia, 6 campi, oltre 450 partecipanti. Imbattuta nei gironi di qualificazione, la squadra ravennate è giunta alle finali ‘gold’ dove, nella prima giornata di gare, ha vinto 2-1 (25-14, 23-25, 15-12) contro Pordenone, dimostrando compattezza e grinta, e concedendo solo il 2° set agli avversari. Avanzando nel tabellone, la PianoterRa si è poi trovata ad affrontare i campioni in carica di Nola. Dopo un primo set da dimenticare, chiuso 25-10 per i campani, i giallorossi hanno ritrovato l’equilibrio e, nel secondo set sono scesi in campo con la consapevolezza di poter esibire un gioco degno di una semifinale di quel calibro.

Ed è proprio qui che il sestetto di coach Massimo Stambazzi ha saputo sorprendere e appassionare il pubblico presente, mostrando determinazione, entusiasmo e grande spirito di squadra, tanto da arrivare fino al 24-21. Qualche ingenuità di troppo e una incertezza arbitrale, hanno decretato la vittoria di Nola per 26-24. Nel match decisivo per salire sul podio, la PianoterRA si è presentata in campo particolarmente agguerrita, tanto da dominare la sfida contro la Lazio Sitting Volley, sconfitta senza troppi problemi 2-0 (25-9, 25-17). I ravennati hanno dunque conquistato un meritato 3° posto, lasciando il torneo con una sola sconfitta, incassata contro Nola. I campani, sono a propria volta saliti sul gradino più alto del podio sconfiggendo in finale Fermo. Questo il roster della PianoterRa Pietro Pezzi Ravenna guidata in panchina dal tecnico Massimo Stambazzi: Federico Blanc, Davide Dalpane, Alan Masotti, Matteo Sassi, Lamberto Balella, Matteo Arcozzi, Ugo Grossi, Roberto Ricci Maccarini, Nicola Emiliani, Samuele Emiliani, Silvia Paolini, Alessandra Torroni, Federica Sabini, Grazia Filomena, Veronica Rondoni, Susi Siboni. Completano la rosa Tommaso Emiliani e Valentina Minelli.