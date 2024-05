Sono playoff altalenanti. Villa ko, bene San Damaso

Risultati altalenanti per le squadre modenesi nella giornata d’esordio dei playoff per la promozione in A3 e B1 nei tornei nazionali, ed un posto in C maschile per il regionale: è stata proprio l’Holacheck Maritain Modena ad esordire per prima nei playoff di serie D maschile, ma la gara non è andata bene per la squadra modenese, che si è fatta superare dall’Artiglio Modena all’ultima giornata. Impegnata in casa contro i ferraresi della Pasquali Centro, i ragazzi modenesi hanno ceduto 1-3 (18/25 25/18 19/25 14/25) complicandosi non poco la vita, visto che adesso saranno costretti a vincere mercoledì a Centro, per poter tornare sabato prossimo alla Palestra Cavour. Nei tornei Nazionali risultati tutto sommato rispettati, con la National Villa d’Oro che si arrende al fortissimo La Nef Osimo, e la Zerosystem San Damaso che vince la sfida d’andata contro la Battistelli Blu Volley Pesaro: proprio dalla Palestra Bortolamasi arrivano il risultato più importante, con una vittoria per 3-1 (25/19 25/13 27/29 25/18) che rappresenta un bel viatico per la gara di ritorno in programma sabato nelle Marche. Con lo stesso risultato la National si arrende ad Osimo per 1-3 (17/25 25/17 25/16 25/12), i rossoneri per due set hanno saputo giocare alla pari: adesso una eventuale qualificazione alla terza fase è appesa ad un filo. Riposava la Kerakoll Sassuolo. Ha vinto Tuscania 3-0 sul Begin Ancona, e saranno proprio i laziali gli avversari della sfida di mercoledì prossimo al PalaPaganelli.

Riccardo Cavazzoni