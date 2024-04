Spareggio per la promozione in A2. Banca Macerata ko a Mantova: "Troppo contratti e nervosi»

"Non siamo riusciti a scaricare la tensione, siamo stati troppo nervosi, contratti e la squadra non ha reso per le sue potenzialità". È la fotografia scattata da Italo Vullo, dg del Volley Banca Macerata, sulla sconfitta in gara1 a Mantova nella serie che mette in palio la promozione nell’A2 di volley maschile. Gara 2 si giocherà domenica alle 18 e in casa di vittoria dei maceratesi sarà necessario disputare la bella in programma il 21 a Mantova. A un certo momento coach Castellano ha sostituito Casaro. "Il ragazzo avrebbe potuto giocare sul piano fisico, però il tecnico non lo ha ritenuto performante e ha scelto di inserire Penna, che peraltro ha fatto bene, però ciò ci ha impedito di avere cambi in attacco in posto 4. Ora Casaro deve solo lavorare per essere in una condizione ottimale". La squadra ha commesso degli errori. "Abbiamo battuto male durante la gara non essendo stati incisivi, ci è mancato Casaro che al servizio sa farsi valere mentre Zornetta è stato bravo, abbiamo poi anche ricevuto male, abbiamo sofferto in quel fondamentale anche su battute semplici, ritengo che ciò sia stato dovuto essenzialmente alla tensione". La vittoria di Mantova può essere dipesa dalla migliore prova dei lombardi. "Guardando il tabellino siamo stati pari su tantissime voci, la differenza è che loro hanno giocato meglio i palloni decisivi". Tra i lombardi era Novello l’osservato speciale. "Non ha fatto la differenza, è stato protagonista di buone cose ma in altre lo abbiamo imbrigliato". E il Mantova è stato forse superiore? "Non mi ha colpito, ha fatto il suo, è che noi siamo stati sotto il nostro livello". E adesso c’è da pensare a gara2. "Ogni gara è una storia a sé, si volta pagina. Ora – conclude Vullo – la squadra si allena per il match di domenica dove c’è da vincere".