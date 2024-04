Spareggio promozione per l’a2 maschile. Vullo: "Domani Banca Macerata a Mantova con il morale alto»

"È arrivato il momento di quelle gare che tutti vogliono giocare e per le quali abbiamo iniziato a lavorare da agosto". Italo Vullo, dg del Volley Banca Macerata, parla della sfida contro Mantova, domani alle 19.30 ci sarà in Lombardia l’atto primo della serie che mette in palio la promozione nell’A2 di volley maschile. Il traguardo del salto di categoria sarà tagliato da chi vincerà due partite su tre, gara2 è in programma alle 18 di domenica 14 al Banca Macerata Forum e l’eventuale bella il 21 di nuovo a Mantova, inizio sempre alle 19.30. "Siamo al completo e la squadra ha il morale alto". Inevitabilmente c’è pressione considerando la posta in palio. "C’è da gestirla e occorre avere la capacità di trasformarla in energia positiva, di sorridere e di divertirsi in questi momenti per giocare meglio la nostra pallavolo". I maceratesi sono chiamati a vincere una gara in trasferta. "È così, abbiamo due chance per vincere in trasferta, ma siamo consapevoli di non avere fatto nulla anche se dovessimo vincere domani". Dal 17 marzo la Volley Banca Macerata non gioca gare ufficiale e in questi giorni sono stati disputati due allenamenti congiunti. "Speriamo che ci abbiano aiutato a non perdere il ritmo gara. Questi test ci hanno dato sensazioni positive e dimostrato che siamo sulla strada giusta con quanto fatto in queste settimane". Dall’altra parte della rete c’è una squadra che ha vinto il girone Bianco dell’A3. "Occorrerà battere bene e avere pazienza sul cambio palla senza farci prendere dalla voglia di dimostrare chissà cosa". È capitato in stagione che la squadra abbia faticato a entrare in partita. "È successo, ma poi ci siamo ripresi in corsa. L’obiettivo – conclude Vullo – è partire subito forte, però a volte quella lentezza nel partire è dovuta alla necessità di adattarsi all’ambiente di gioco".