Stadium, cercansi miracoli. Vincere da tre e sperare

Cala il sipario sulla stagione regolare della A3 di pallavolo maschile, e proprio come l’anno scorso la Stadium Mirandola cerca nell’ultima gara del campionato, di costruire un miracolo chiamato playout, per il quale però occorre anche il consistente aiuto di tante avversarie.

Solo vincere. Curiosamente come dodici mesi fa, la Stadium ritrova al PalaSimoncelli, con inizio alle 18, la Wimore Salsomaggiore, che però, a differenza di un anno fa, si trova in ben altra situazione, già retrocessa, e con poco o nulla da chiedere: come detto la Stadium deve vincere, assolutamente da tre punti per ottenere il massimo, e sperare che Garlasco, che la precede di un punto, non vinca in casa contro un Brugherio che a sua volta è tranquillo. Il fatto che i pavesi abbiano più vittorie, costringe a sperare in una sconfitta al massimo per 2-3, sempre ipotizzando che i gialloblù vincano 3-0 o 3-1 contro una squadra che però, da quando è retrocessa. Ha fatto sette punti in tre partite.

Non basta. Se avete metabolizzato il conteggio precedente, non pensiate che sia tutto risolto per la Stadium , che deve sperare che Sarroch e Bologna, non facciano troppi punti, perché la terz’ultima non retrocede, e va ai playout, solo se ci sono meno di cinque punti proprio dal citato duo, che affrontano partite difficili, ma non insuperabili.

Provarci. A questo punto ormai per i ragazzi di Mescoli c’è poco da fare, davanti ad un PalaSimoncelli che si preannuncia al completo, e ribollente di tifo per la squadra di casa, devono solo pensare a vincere, per la classifica, ma anche per onorare un pubblico che non ha mai mancato di far sentire il proprio apporto, anche nei momenti più neri: solo a quel punto, e con la coscienza a posto per la vittoria, ci si potrà fiondare sui PC per vedere la situazione dagli altri campi.

Poche novità. Mescoli annuncia la conferma della squadra che ha vinto tre delle ultime quattro gare casalinghe, Salsomaggiore conferma che giocherà per onorare l’impegno, senza regalare nulla, per cui assisteremo ad una gara in cui la pressione sarà tutta addosso ai gialloblù di casa, ma contro un’avversaria che si può, e si deve, battere.

Il programma: Savigliano - Acqui Terme; Sarroch - CUS Cagliari; Garlasco – Brugherio; Mantova – Bologna; Volley - Motta di Livenza; Stadium Mirandola -Salsomaggiore Terme; Riposa: San Donà di Piave.

Classifica: Mantova punti 58, San Donà di Piave (*) 47, Belluno 44, Motta di Livenza 43, Savigliano 41, CUS Cagliari ed Acqui Terme 36, Brugherio 32, Bologna 28, Sarroch 27, Garlasco 22, Stadium Mirandola 21, Salsomaggiore Terme 15. (*) = una partita in più.