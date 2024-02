Stadium contro la cabala. Per salvarsi serve vincere

A distanza di dieci giorni dalla disgraziata trasferta a Brugherio, dove la Stadium ha buttato due dei tre punti che erano ad un passo, la squadra mirandolese torna in campo per la 20^ giornata di A3, per la brevissima, ma importantissima trasferta sul campo della Geetit Bologna, che occupa l’ultimo posto tranquillo della classifica.

Si gioca questa sera alle 20.30 al PalaSavena di S.Lazzaro di Savena, e non si può dire che sia una circostanza positiva, visto che nelle undici precedenti gare anticipate al sabato, la Stadium ha sempre perso: questa volta però, non c’è cabala che tenga, la salvezza passa obbligatoriamente per un successo, meglio se da tre punti, della formazione di Marcello Mescoli, che in questo modo potrebbe di fatto riaprire la corsa alla salvezza. Mancano sette gare alla conclusione del torneo, ed ogni partita è una finale, che la Stadium deve affrontare con il piglio, la grinta, e l’efficacia dei primi due set a Brugherio, che avevano fatto sognare società e tifoseria. Troppe volte però la Stadium è poi sparita dal campo, ed a questo punto della stagione non c’è quasi più margine di errore.

CRESCITA. Il compito che attende i gialloblù non è però facile, perché Bologna non è più la squadra che a Novembre resistette due set alla Stadium, ma una squadra che sta crescendo, come testimoniano i tre punti portati a casa nelle ultime due gare, con difficilissime avversarie come S.Donà e Savigliano, dove Bologna ha addirittura vinto. Il nuovo tecnico Francesco Guarnieri ha ridato fiducia all’ambiente felsineo, ed ora la squadra sembra in grado di capitalizzare il gran potenziale d’attacco costruito dal lituano Listanskis, dalle bande Baciocco, Sacripanti, e dal ritrovato Maletti, ma anche dal centrale Giampietri. Insomma un cliente scomodo, ma teoricamente meno di altri che la Stadium troverà sulla sua strada da a qui a fine campionato. DIRETTA. Come sempre, per i tifosi ci sarà la diretta streaming sui canali YouTube della Lega Volley.

IL PROGRAMMA: (Oggi) Motta – Brugherio; Belluno – Sarroch; Bologna - Stadium Mirandola; CUS Cagliari – Savigliano; (Domani) Garlasco – Mantova; Acqui T. – S.Donà; Riposa: Salsomaggiore T.

CLASSIFICA: Mantova (*) punti 46, S.Donà 38, Savigliano (*) 33, Acqui T. (*) 32, Belluno (*) 31, CUS Cagliari (*) 30, Motta 28, Sarroch 24, Brugherio 22, Garlasco e Bologna 18, Stadium Mirandola (*) 15, Salsomaggiore T. 7. (*) = una partita in meno.

Riccardo Cavazzoni