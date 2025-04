Stadium Mirandola verso i playoff A3, Univolley Carpi lotta per la salvezza

Con la Stadium Mirandola ormai ad un passo dalla matematica qualificazione ai playoff per la promozione in A3, e l’Univolley Carpi purtroppo ad un passo dalla retrocessione anticipata, il turno propone sfide interessanti soprattutto nel girone D di serie B maschile, dove la Kerakoll Sassuolo rischia a Sesto Fiorentino i propri sogni playoff, contro una BiAuto JumbOffice che vincendo, la potrebbe trascinare fuori dai giochi: teoricamente i ragazzi di Pupo Dall’Olio potrebbero sperare in un regalo da parte della Beca Tensped spezzanese, di scena domani a Camaiore sul campo della seconda della classe, che precede i sassolesi di due punti, ma il compito, per quanto possibile stante l’imprevedibilità dei leoni spezzanesi, appare molto complicato.

Nel girone C la capolista Stadium riceve domani alle 18 un Cazzago S.Martino che non sembra attrezzato per infastidire, mentre l’Univolley Carpi deve vincere da tre punti con Crema, per provare a procrastinare la retrocessione anticipata: chiude il programma maschile il derby cittadino, alle 20 alla Marconi, tra una National Villa d’Oro scossa dalla sconfitta rimediata sabato a Sommacampagna, ed un Modena Volley che veleggia in tutta tranquillità a centro classifica.

Nei tornei femminili di B1, la partita più importante è alle 18 al PalaPaganelli di Sassuolo, dove una BSC (foto) in grande risalita, riceve un Pontedera che ha ormai un piede e mezzo in B2, ed a cui è obbligatorio strappare i tre punti per sperare ancora nella salvezza, soprattutto se il Volley Modena rispetterà il pronostico, ed andrà a battere a domicilio il S.Giorgio Piacentino.

In casa la Moma Anderlini, che alle 18 riceve un Valdarno in corsa per i playoff, ma solo vincendo da tre: scendendo di categoria, sfida che vale un pezzetto di playoff alla Loschi di Soliera, dove l’Hydroplants riceve l’Arbor Reggio Emilia, e grande rischio dell’altalenante capolista Zerosystem S.Damaso, impegnata a Castelmaggiore con un Progresso che in casa sa essere molto pericoloso.

Riccardo Cavazzoni