Statistiche. A Perugia la gara più lunga del turno

Il blitz di Civitanova e quello di Milano a Catania sono stati i due successi corsari del 6° turno di campionato, ma la Lube è stata l’unica formazione ad imporsi in tre set. Anzi la sua gara è risultata la più breve di tutte, finendo dopo 79 minuti come era accaduto con Catania mercoledì. La più lunga quella del PalaBarton, dove Perugia ha rimontato Piacenza di due set finendo con l’esultare dopo due ore e 25 minuti. Milano è stata la squadra che ha attaccato meglio, salendo al 55% e confermando di essere in grande crescita dopo il rientro in regia di Porro. A livello individuale al top Buchegger con 28 punti. Grazie ai 4 ace dell’ex biancorosso Garcia, Padova è stata la più brava al servizio con 10 ace, mentre a sorpresa Cisterna ha fatto più muri, ben 15. Da segnalare per i pontini i 5 block di Nedeljkovic. Dall’inizio della SuperLega, Faure di Cisterna è il giocatore più prolifico con 123 punti, secondo Michieletto a 115 e terza la coppia Buchegger-Rychlicki a 105. Tuttavia per puntiset Lagumdzija e Buchegger sono i migliori.

