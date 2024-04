"Successo e partecipazione alla manifestazione Mini volley in festa a Ponticelli di Santa Maria a Monte"

Bellissima giornata di volley alla palestra Paolo Novelli a Ponticelli di Santa Maria a Monte. Sotto l’organizzazione della Polisportiva La Perla, si è svolta la manifestazione Mini volley in festa alla quale hanno preso parte 130 piccoli atleti e atlete delle società Casarosa, Tomei, Monteserra, Folgore, Migliarino, Orentano e, appunto, La Perla. "Questa nostra iniziativa ha aperto i festeggiamenti del nostro compleanno – le parole del presidente della Polisportiva La Perla, Simone Pistolesi – Quest’anno sono 55 anni di sport con grande impegno sociale. Bellissimo vedere una marea di bambine e bambini divertirsi in questa giornata dedicata a loro. Voglio ringraziare i miei collaboratori, per il loro sacrificio, per la perfetta organizzazione dell’evento, l’amministrazione comunale presente con l’assessore allo sport Romano Nieri, che ha portato il saluto della giunta comunale, le società che hanno aderito, la Misericordia di Montecalvoli e tutti i presenti sugli spalti gremiti. W lo sport".