Symbol Amatori sconfitta ai supplementari, sfuma la finale della Coppa Italia A2 2023/24

MODENA: Moncalieri, Beato, De Tommaso, Ehimi, Capalbo, Cunegatti, Pochettino, Tudela, Bozzetto, Vaccari M.; All.: Farina Mat..

DECOM ROLLER MATERA: El Haouzi, Santeramo, Piozzini, Rondinone, Matera, Bigatti, Ferrara, Gadaleta, Pigato, Monticelli; all.: Antezza.

Arbitri: Fronte (NO) – Nucifero (SA).

Note: espulsi Pochettino (M), Bozzetto (M) e Gadaleta per due minuti. Marcatori: 1° tempo Piozzini al 4’00"; 2° tempo Piozzini al 1’18" (TD), Beato al 1’41", Tudela al 22’13"; ° Suppl. Piozzini al 1’56", Ferrara al 3’38"; 2° Suppl. Bigatti al 1’36".

Sfuma ai supplementari il sogno della Symbol Amatori di giocarsi oggi contro il Cgc Viareggio, che in semifinale ha battuto Bassano, la finalissima della Coppa Italia di A2 2023/24: non è bastato una bella prova di carattere nella ripresa di una gara tiratissima, quando i gialloblù si sono ritrovati sotto 0-2 contro un Matera che ha confermato di essere formazione molto più forte della posizione in classifica che occupa. Il tiro diretto con cui Tudela aveva portato la gara in parità, dopo il goal fulmineo di Beato che l’aveva riaperta, sembrava dare speranza ai modenesi, che però, dopo aver fallito un paio di occasioni da rete proprio negli ultimi due minuti dei regolamentari, di fatto perdevano lucidità nei supplementari, dove finivano per essere puniti dai più concreti avversari, che hanno meritato la qualificazione alla finale.

Toccherà così alla Pico Mirandola, nella finalissima della Coppa Italia di serie B contro Trissino in programma oggi alle 11, ed in diretta YouTube, provare a vendicare la Symbol, ed a tenere alto l’onore dell’hockey modenese.

Riccardo Cavazzoni