Tecnico moderno. Ha lavorato con Bonitta. È stato in Slovenia

Da giocatore è arrivato fino alla serie C con la Pgs Welcome e alla B2 ai tempi del Gran Volley, nel 2009. Era uno schiacciatore, Francesco Guarnieri, bolognese doc classe 1986 che ha deciso di appendere le scarpe al chiodo nel 2012, a 26 anni, per iniziare l’avventura in panchina: come scout e assistente allenatore di Claudio Casadio a San Lazzaro, in B1 femminile.

Poi Teodora Ravenna e il passaggio al maschile, alla Consar Ravenna, il trasferimento a Vibo Valentia in A1 dal 2020 al 2022, per tornare a Ravenna, alla corte di Bonitta. Nel curriculum Guarnieri conta pure un’esperienza da assistente con la nazionale femminile slovena. Infine la scorsa estate, l’addio a Ravenna e la scelta di iniziare l’avventura da capo allenatore e attendere una chiamata. E’ arrivata dalla sua Bologna, dalla Geetit, raccolta in crisi di risultati e in pienissima emergenza e traghettata fino alla salvezza.