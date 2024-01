Terremoto Vtb, Zappaterra se ne va. Arriva Alberti: "Non potevo dire no"

Un fulmine a ciel sereno, terremoto in casa Volley Team Bologna. A seguito del ko di Offanengo, nella prima giornata della Pool Salvezza, il secondo consecutivo dopo quello nell’ultima giornata della stagione regolare a Soverato, coach Andrea Zappaterra ha rassegnato le dimissioni: lascia la Fcredil dopo tre anni, raccolta in B2, al quinto posto in classifica, in zona salvezza nel campionato di A2 femminile, con due lunghezze di margine sulla zona retrocessione. Ha lasciato anche la società di stucco, il tecnico: il presidente Sabbioni ha provato a convincerlo a tornare sulle propria decisione, maturata nella notte tra domenica e lunedì e comunicata lunedì pomeriggio. Niente da fare. Aveva dato input alle giocatrici nelle ultime giornate, che ha ritenuto non colti. E in questo, ha sentito di non avere più il polso della squadra: prova ne sono i cambi effettuati nella trasferta di Offanengo, dove dopo un pessimo inizio ha tentato con alcune rotazioni di cambiare volto alla Fcredil, togliendo anche alcune senatrici che rappresentano l’ossatura del gruppo. Tutto inutile, sconfitta per 3-0, con la squadra realmente in partita solo nel terzo set (ko 28-26). Da qui la decisione di rassegnare le dimissioni: irrevocabili, il tentativo della società di aggiustare le cose non è servito. Da qui il comunicato di ieri mattina: "La società Volley Team Bologna comunica di avere preso atto della decisione presa, nella giornata di ieri, dal tecnico della prima squadra Andrea Zappaterra di interrompere il percorso in essere. Il presidente Roberto Sabbioni e tutto il Volley Team Bologna, lo ringraziano per la professionalità e la correttezza e gli augurano il meglio per il prosieguo della sua carriera professionale". Squadra affidata a Gianluca Alberti, figura molto conosciuta nel panorama pallavolistico bolognese, insegnante al liceo sportivo Sabin: classe 1970, è stato palleggiatore e opposto di scuola Cus e Zinella, che ha pure allenato nella penultima stagione in A2 dei gialloneri, quando correva la stagione 2008-09.

"Sono un uomo della società Vtb da molti anni, ho sempre creduto in questo progetto e non me la sono sentita di rifiutare la chiamata del presidente Sabbioni. C’è un lavoro da finire: dobbiamo conservare la categoria cha abbiamo conquistato con Zappaterra lo scorso anno. Ce la metteremo tutta e andremo avanti con il massimo impegno". Si ripartirà domenica, alle 17, al PalaMarani di Budrio, in una sfida da non fallire contro Costa Volpino, battuta nella finale di Coppa Italia di serie B della scorsa stagione. Sarà scontro direttissimo per la salvezza e Fiore e compagne saranno chiamate a dare una risposta anche caratteriale ed emotiva.