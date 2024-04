Terzo posto da blindare. Invicta, niente scherzi

Sfida sulla carta semplice per Alessandrini e compagni dell’Invicta di serie B, impegnatati in provincia di Arezzo. Si gioca stasera una delle trasferte più impegnative, ma dal punto di vista logistico, per il sestetto guidato da Fabrizio Rolando. Oggi alle 21 i maremmani saranno a Sansepolcro per la ventiseiesima giornata di campionato.

Grossetani terzi e che dovranno guardarsi le spalle in queste ultime giornate dal ritorno del Civita Castellana, mentre Sansepolcro è penultimo con 4 punti ed oramai retrocesso. I grossetani ora avranno un calendario più abbordabile con due incontri che a regola dovrebbero permettere di incamerare punti per rimanere terzi, e magari chissà anche tallonare il secondo posto in classifica del ToscanaGarden Arno Volley che ha 6 punti in più dei maremmani. L’Invicta infatti nonostante il finale di stagione sia vicino, non ha ancora abbandonato il sogno dei playoff (primi due posti) anche perché Arno ospita i Lupi Santa Croce, formazione che non va mai sottovalutata.

Il programma della giornata: New Volley Sansepolcro-Invicta, Kabel Volley Prato-Ecosantagata Civita Castellana, Upc Volley Camaiore-Maury’s Comcavi Tuscania, Toscana Garden Arno-Lupi Santa Croce, Gruppo Lupi Pontedera-Tomei Livorno, Maxitalia Jumboffice-Naturenergy Anguillara, Volley Club Orte-Italchimici Foligno.