Tonfo Mosaico a Forlì

BLEULINE FORLì

3

MOSAICO RAVENNA

0

(25-9, 25-22, 25-23)

FORLÌ: Bernardeschi 2, Bruno 6, Giacomel 13, Pulliero 15, Gatta 13, Simoncelli 7, Gregori (L); Sgarzi 1, Comastri, Bellavista 2. NE: Cavalli e Balducci. All. Marone

RAVENNA: Bacchi 7, Bacchilega 9, Ollino 8, Tosi 4, Bendoni 3, Vingaretti, Vianello (L); Testi, Caruso 1, Engaldini, Sbano. NE: Benzoni e Gallucci. All. Tisci.

Pesante passo falso del Mosaico che non trova punti dal derby a Forlì e non dà continuità alla bella prestazione di sabato scorso. Scesa in campo con l’opposto Tosi non allenatasi in settimana e vistosamente limitata dal dolore al piede (resisterà fino alle fasi iniziali del terzo set) il Mosaico capisce subito che non è serata, subendo un parziale a senso unico nel primo set (solo 5 su 27 in attacco), mentre le padrone di casa si dimostrano superiori in ogni dipartimento del gioco, sbagliando poco e risultando efficaci dalle bande. Più battaglia nel secondo e nel terzo set. Nel secondo il Mosaico reagisce da 7-11 e sorpassa fino al 18-15, sprecando alcune buone occasioni per allargare il vantaggio. Forlì rimonta e allo sprint ha buon gioco, con battute insidiose (6 aces e solo 7 errori) che aprono falle su una ricezione insicura. Tutte in evidenza le padrone di casa con note di merito per il libero Gregori e il centrale Pulliero (6 muri e 3 aces). Prolungato punto a punto nel terzo set in cui Tisci parte con Gennari in luogo di Bendoni. Tosi è costretta a uscire rimpiazzata da Caruso sul 6-8. Gennari e Ollino tengono a galla le ravennati fino al vantaggio di 17-16, ma è l’ultimo sprazzo: il finale è dominato dalle forlivesi di Marone che dal 24-20 si fanno annullare 3 match ball, ma chiudono alla quarta palla utile, portandosi in una tranquilla posizione di classifica, mentre per il Mosaico l’operazione-salvezza si fa durissima.

Marco Ortolani