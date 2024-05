Top Volley Andreoli domina, è il quinto acuto

Top Volley sempre più in mano a Marcello Andreoli, opposto della National Villa d’Oro di Serie B maschile, che con i suoi punti sta contendendo la prima piazza del girone alla Kerakoll Sassuolo, a sua volta dipendente dalle prestazioni del proprio opposto, Luca Bigarelli.

Record. Andreoli è veramente ’on fire’, con la quinta vittoria di tappa stagionale, grazie ai 29 punti con cui i rossoneri di Barozzi hanno piegato, rischiando un tot, la resistenza dell’Univolley Carpi: il suo è il quarto successo negli ultimi due mesi, considerando anche che nel periodo la National ha riposato, ed a Pasqua non si è giocato, con una media punti per partite giocate nel solo 2024, di 24,33 a gara. Con questa vittoria Andreoli raggiunge quota 15 successi di tappa, confermandosi al terzo posto ’all time’, dietro a Alessandro Montanari con 17, e Francesco Ghelfi con 16, ma ben davanti ai 13 successi di Chiara Ferrari, a cui rimane però un altro record, quello del maggior numero di tappe vinte in una stagione, sei, registrato quando la fortissima schiacciatrice modenese militava nella Pallavolo Vignola in B2: Andreoli sale al secondo posto in ottima compagnia, visto che a quota 5 vittorie di tappa in una stagione ci sono il citato Montanari, poi Maikel Cardona, Matteo Baraldi e Fabio Dragonetti.

Opposti. Come detto Andreoli rivaleggia con Luca Bigarelli, che nello scorso weekend, con 25 punti, ha contribuito in maniera sostanziale ad aiutare la sua Kerakoll Sassuolo a battere Viadana. A pari punti con Bigarelli c’è la giovanissima Giulia Bozzoli, ormai una certezza del Volley Modena, un punto in più di Matteo Lorenzini (foto a sinistra) dell’Univolley Carpi, che ha messo in fila altri opposti in gran spolvero nello scorso week end, come il detentore del Top Volley Francesco Venuta della Marking Product Artiglio, ma anche uno schiacciatore come Nicola Ceccarini (foto a destra) dell’Enjoy – Spezzanese. Classifiche. Anche Emanuele Bertoli della Tecnoarmet Soliera 150 è andato a punti, nella prima gara dei playoff di serie C maschile, ma i suoi 20 punti gli servono solo a difendere la seconda piazza nella generale, dominata da Marcello Andreoli che ha raggiunto quota 20,9 di media/punti, contro i 19,2 di Bertoli: incandescente la lotta per la terza piazza, con Bigarelli che la strappa a Venuta di solo un decimo di punto, mentre Erica Quaquarelli dell’Edil Cam Cavezzo è quinta senza problemi. Andreoli è in testa anche nella classifica a punti, con 459 punti contro i 441 di Bertoli.

Riccardo Cavazzoni