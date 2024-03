Top Volley Andreoli fa sua la tappa, terzo all time

Continua l’andamento a toboga del Top Volley, il trofeo virtuale de il Resto del Carlino, che premi i bomber delle squadre modenesi di pallavolo: nello scorso weekend i bomber hanno fatto quasi tutti vacanza. In realtà, Marcello Andreoli, opposto della ritrovata National Villa d’Oro, ha onorato la giornata con 30 punti, vincendo la tappa per la seconda volta in quattro giornate, di cui una a riposo, la terza in stagione: con questo successo Andreoli raggiunge quota tredici vittorie di tappa, che lo pone al terzo posto all time nella classifica dei vincitori di tappa, a pari merito con Chiara Ferrari, ed a soli tre successi da Francesco Ghelfi secondo, e quattro da Alessandro Montanari, leader con 17 vittorie dal campionato 2019/20. Con i suoi trenta punti, Andreoli ha dato uno scossone potente alle classifiche, soprattutto perché gli altri big non hanno superato quota venti, in qualche caso come Edo Sartoretti e Rachele Natali, quota dieci. Alle spalle del figlio di ’Oba’ Andreoli i più vicini, Andrea Malavasi, e Leonardo Sala della Tecnoarmet Soliera 150, si sono fermati a 24 punti, uno in più di Greta Pecorari della Zerosystem S.Damaso, e due in più di un terzetto formato da Matteo Pignatti della Stadium Malvina Malavasi dell’Emilbronzo 2000 Castelnuovo, e Chiara Girone della Pol. 4 Ville.Solo undici gli atleti sopra quota venti. Classifiche. Con i trenta punti di sabato, Marcello Andreoli sale al secondo posto della Generale con 18,8 punti di media/partita, più che dimezzando il distacco dal leader Emanuele Bertoli della Tecnoarmet, che resiste con 19,5, mentre il detentore Francesco Venuta della Marking Product Artiglio resiste al terzo posto a quota 18. Esce dalla Top Five il citato Edo Sartoretti, ora sesto, mentre sale al quarto posto Luca Bigarelli della Kerakoll, e rientra nelle prime cinque Martina Romani della Libertas Fiorano, che è anche la prima delle ragazze, con Erica Quaquarelli settima, Giulia Bozzoli nona e Rachele Natali decima. Bertoli resiste in testa alla classifica a punti, con 332 successi, ma sia Andreoli a quota 307, che Venuta a 300 superano la fatidica quota. Andreoli riesce a balzare in testa alla classifica relativa alle sole partite giocate nel 2024, con 22,17 punti di media nelle sei partite giocate, quasi un punto in più di Daniele Albergati della Stadium di A3, che di gare ne ha giocate nove.

Riccardo Cavazzoni