Top Volley. Bozzoli bissa il successo di tappa

Si avvicinano le ultime gare del 2023, e conseguentemente la proclamazione del giocatore di una squadra modenese, che nell’anno solare ha conseguito la miglior media tra partite giocate, e punti fatti: lasciando un po’ di suspence per un paio di settimane, gli ultimi due turni serviranno per consolidare le classifiche, e stilare i primi bilanci stagionali.

Ragazze al potere. Per la quinta volta consecutiva, la sesta nelle ultime sette tappe, è una ragazza a centrare la vittoria parziale, e per la prima volta in stagione, è una ragazza a ripetersi: merito di Giulia Bozzoli del Volley Modena, che già detiene il record stagione ai punti messi a terra in una partita con 32, che però questa settimana di ferma a quota 28, uno in più Elena Bisio della Bsc Sassuolo, e due in più della ritrovata Martina Fontana del Corlo Hidromec, a cui l’aria di fine anno evidentemente fa bene. A quota 26 punti anche il 22enne schiacciatore Davide Spagnolo (foto sotto) del Soliera 150 di serie D, che precede di un punto una vecchia conoscenza delle classifiche come Edo Sartoretti, ed altri ’pezzi da novanta’ riemersi.

Carriera. Se Giulia Bozzoli festeggia il secondo successo di tappa, con soli 16 punti, sale però alla ribalta un’altra ragazza, la 29enne schiacciatrice Mirandolese Rachele Natali (foto sopra) della Drago Stadium, che con qui punti frantuma il traguardo dei 3.000 punti in carriera, diventando la diciannovesima atleta nella classifica All Times, ovviamente comandata da Francesco Ghelfi, e la decima ragazza in assoluto, on una classifica ’di genere’ comandata da Irene Fontana. Rachele Natali è comunque l’atleta ’in attività’ con più punti all’attivo, 3.012, e con i 159 già messi a terra quest’anno, è perfettamente in linea con la sua media stagionale degli ultimi sette campionati, che è di 337 punti a stagione considerando anche la stagione 202021 che si limitò a dieci partite.

Classifiche. Se le ragazze dominano le tape, i maschi comandano nelle classifiche, con Emanuele Bertoli della Tecnoarmet Soliera 150 che si mantiene in testa con 19,8 di media puntipartite, solo un decimo in più di Nicola Marchesi della Rcl Gallonese, in costante ascesa, davanti ad Edo Sartoretti della Malagoli Tensped, GianLuca Grana dell’Edil Cam Cavezzo, e la citata Martina Fonata, che precede di un deciso di punto l’altra Martina, Romani della Libertas Fiorano: Bertoli comanda anche la classifica a punti, con 178 punti in nove gare, sei in più di Sartoretti, ed undici della coppia Grana Bozzoli, quest’ultima ovviamente in grande risalita.

Riccardo Cavazzoni