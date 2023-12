Top Volley, l’opposto torna a farsi vedere in classifica. Andreoli, una firma d’autore in chiusura d’anno

È di un vero e proprio ’pezzo da novanta’ delle classifiche del Top Volley come Marcello Andreoli (nella foto qui sopra a sinistra), l’ultimo botto del 2023 del trofeo virtuale de Il Resto del Carlino, che premia i bomber delle squadre modenesi di pallavolo: l’opposto della National Villa d’Oro ha contribuito con una prestazione delle sue al successo sull’Univolley Carpi che conferma la squadra rossonera come concorrente della Kerakoll Sassuolo di Luca Bigarelli, al successo nel girone di serie B.

A volte ritornano. L’opposto della National Villa d’Oro è tornato a vivere le classifiche modenesi, dopo una stagione a Amntova, con cui aveva dominato la B l’anno scorso, ma dopo una vita in Anderlini, con la quale in otto anni di carriera aveva messo a terra più di 2.500 punti: con i 30 di sabato quest’anno raggiunte quota 167, ed in totale 2.715, che lo pongono al 36° posto nella classifica All Times, ma al quarto tra i giocatori in attività, a soli otto punti dalla terza piazza, al momento ad appannaggio del compagno di squadra Michele Dombrovski. I trenta punti di sabato, oltre a rappresentare il record stagionale maschile, valgono ad Andreoli anche l’undicesima vittoria di Tappa, che lo pone al quarto posto assoluto, dietro i "mostri sacri" Alessandro Montanari, Francesco Ghelfi, e Chiara Ferrari, in rigoroso ordine di classifica.

Equilibrio. L’ultimo turno del 2023 rilancia un po’ le quotazioni dei maschi, dopo parecchie settimane di ’Girl Power’, anche se alle spalle di Andreoli sale con 27 punti, Giorgia Furlan (nelle foto qui sopra è a destra) della ritrovata Drago Stadium Mirandola, che precede di due lunghezze Leonardo Sala della Tecnoarmet Soliera 150, abituato alle zone alte della classifica, ma per la prima volta in stagione sopra quota 20. Alle sue spalle Martina Romani della Libertas Fiorano, curiosamente abbonata ad una settimana sopra quota 25 punti, ed un’altra attorno ai dieci punti: da segnalare i buoni punteggi di Emanuele Calosi della IES Group Sassuolo, e delle sorelle Vaccari del Castelvetro, che in due mettono a terra quasi la metà dei punti conquistati dal loro Castelvetro proprio contro il Fiorano della Romani.

Classifiche. L’anno si chiude con Emanuele Bertoli della Tecnoarmet Soliera 150 saldamente in testa alla classifica generale, ed a quella dei punti, con un vantaggio cresciuto rispetto alla settimana scorsa su Edoardo Sartoretti che veste la maglia della Malagoli Tensped, che precede la citata Martina Romani, ed il regolare Gianluca Grana dell’Edil Cam Cavezzo, a sua volta davanti a Martina Fontana, Top scorer del 2022: fuori dalla Top Five Nicola Marchesi della RCL Gallonese, che paga una serata storta, mentre rientra nella Top Ten il vincitore di giornata Marcello Andreoli.