Top Volley Quaquarelli, secondo acuto da record

Si infiamma il finale di stagione nei campionati minori di pallavolo, e conseguentemente si infiamma anche la classifica del Top Volley, alla vigilia dell’ultima di campionato nei tornei regionali, salvo la serie D maschile, e della quart’ultimi nei tornei Nazionali, dove le modenesi sono più che mai protagoniste. Per la prima volta in stagione, dopo molto settimane ’di magra’, questa volta son ben tre i giocatori sopra quota trenta punti, di cui ben due sono ragazze, a riprova di un momento particolarmente incisivo: il successo di tappa, ed è il secondo in stagione, e quarto ’all time’, va alla 24enne schiacciatrice dell’Edil Cam Cavezzo Erica Quaquarelli, che con trentadue punti eguaglia anche il record stagionale femminile: alle sue spalle, staccati solo di un punto, c’è una coppia formata dall’opposta del Volley Modena di serie C Martina Montanari, e soprattutto dal leader della Generale Marcello Andreoli della National Villa d’Oro, che piazza il terzo ’trentello’ nelle ultime cinque settimane, dove viaggia alla media di quasi 27 punti a partita. Con questa serie di punteggi, Andreoli sembra deciso a prendere il largo, visto che il precedente capoclassifica, Emanuele Bertoli della Tecnoarmet Soliera 150, viaggia su buoni livelli, ma decisamente lontano. Tornando alla classifica di giornata, dopo il terzetto di ’trentellanti’, gli altri sono decisamente staccati, ma si fanno vedere nomi interessanti come Cecilia Cavani della Sanmichelese (foto di sinistra), e Valentina Bernardoni (foto di destra) della Drago Stadium Mirandola, entrambe a quota 25 punti: con un punto in meno si rivede De Gesu della FB Soliera, ed una coppia della IES Group Sassuolo, Luca Vellani e Luca Nocetti. 2979.

Classifiche. Il nuovo risultato di Andreoli gli consente di consolidare il proprio primato nella classifica Generale, dove ora l’opposto rossonero vanta un punto intero in più di Bertoli, 20,2 a 19,2, mentre curiosamente i due condividono la testa della graduatoria a punti con 404 centri: il detentore del Trofeo Francesco Venuta della Marking Product Artiglio rimane terzo, ma con un distacco in aumento, mentre la Quaquarelli sale al quarto posto, sopravanzando di un decimo di punto Luca Bigarelli della Kerakoll Sassuolo. Qualche novità nella Top Ten, dove entrano la Montanari e Rachele Natali della Drago Stadium, che spingono fuori Riccardo Calzolari, e Matteo Pignatti: a proposito della Natali, con i 22 punti di sabato raggiunge quota 3.203, e supera di due Silvia Bellei, salendo al nono posto della classifica all time, a soli 14 punti da Chiara Ferrari, che è ottava. Nella classifica relativa alle sole gare del 2024, Andreoli aumenta ancora il proprio vantaggio, con una media di 23,70 punti a partita.

Riccardo Cavazzoni