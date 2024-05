Top Volley, ultimi verdetti. Pecorari vince la giornata . Giovannelli oltre i 20 punti

Ultimi spiccioli di Top Volley, alla vigilia dell’ultima giornata della stagione regolare dei tornei ancora in corso, campionati Nazionali, e Serie D regionale, anche se il Trofeo virtuale de Il Resto del Carlino, è ormai nelle mani dell’opposto della National Villa d’Oro.

RECUPERO. Poche volte nella storia ormai ventennale del Trofeo, che ha le radici nel Superbomber proprio del sito www.villadoropallavolo.it, si è assistito ad un recupero come quello attuato dal 26enne atleta rossonero, in lotta con l’opposto della Kerakoll Sassuolo sia per portare la propria squadra più avanti possibile nei playoff per la A3, sia per il titolo di miglior bomber modenese, dopo che Francesco Ghelfi è emigrato nel reggiano, e non fa più classifica. Pensate che nell’ultimo turno del 2023, Andreoli vinceva la sua prima tappa stagionale, ma era solo decimo nella classifica generale, con Bigarelli un posto davanti, staccato di più di tre punti dal leader Emanuele Bertoli della Tecnoarmet Soliera 150: a quel punto l’opposto della National ha innestato il turbo, mettendo a segno 313 punti in tredici gare, che lo hanno issato in vetta alla classifica generale, un punto e mezzo in più di Bertoli.

GIORNATA. Nonostante il ruolino di marcia impressionante, visto che Andreoli ha vinto quattro delle tredici gare citate, la vittoria nell’ultimo turno è andato ad una ragazza, Greta Pecorari della Zerosystem S.Damaso, che con 26 punti mantiene in alto le biancorosse allenate da Stefano Andreoli, papà di Marcello, centrando la sua seconda vittoria stagionale, e quinta in carriera, che la portano nel gruppo degli atleti al nono posto "all Times". Alle sue spalle un’altra ragazza, la capitana della Drago Stadium Mirandola Rachele Natali, che lotta fino alla fine, nonostante una retrocessione ormai certificata, staccata di un punto, mentre dividono la terza piazza con 22 centri il citato Emanuele Bertoli, ed il 17enne Edoardo Bevini della Moma Anderlini di serie D: con Andreoli a 21 punti, chiude il ristrettissimo gruppo degli "oltre 20 punti" un altro 17enne lo schiacciatore della 3-M Cavezzo Riccardo Luis Giovannelli.

CLASSIFICHE. Delineate le prime due posizioni della Generale con Andreoli e Bertoli, si lotta per la terza piazza, con il detentore uscente Francesco Venuta della Marking Product che vanta un decimo di punto di vantaggio su Bigarelli: invariate le altre classifiche, con Andreoli in testa in quella a punti, e nelle gare del 2024, mentre l’unica che al momento gli sfugge, perché in attesa di essere coinvolto, è quella delle squadre impegnate nel posto season, che al momento vede in testa proprio Bertoli, con 21 punti di media nelle gare di playoff.