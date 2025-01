Torna la Champions. Mercoledì di coppa. Domani Allianz e Mint Monza a caccia di vittorie

Dopo la Final Four di Coppa Italia (da cui erano escluse) che ha visto trionfare la Lube Civitanova e la sosta di campionato, Allianz Milano e Mint Vero Volley Monza tornano domani sera in campo per il turno di Champions League.

La formazione meneghina (pool C) allenata da coach Piazza (da pochi giorni ufficialmente anche ct dell’Iran), già qualificata al turno successivo, sarà di scena in Polonia ospite dell’Aluron CMC Warta Zawiercie (ore 18) per cercare di conquistare la vetta del girone.

Attesa anche Monza (pool B) che nell’ultimo turno, dopo quattro vittorie consecutive, è inciampata in casa dell’Olympiakos di Atene nello scontro di vertice. Domani la possibilità di riscattarsi all’Opiquad Arena (ore 18.45) dove arrivano i tedeschi dell’Helios Grizzlys Giesen. Una vittoria consentirebbe ai brianzoli, anche loro già qualificati alla fase successiva, di mantenere il primo posto del girone.

G.L.