Tornei di fine anno. Invicta, le Under regalano successi

Le due formazioni giovanili dell’Invicta hanno chiuso il prendendosi due bei risultati alla Lazio Winter Cup. Successo e primo posto per la formazione under 16 femminile allenata da Ilaria Colella e terzo posto invece per la squadra under 14 femminile allenata da Roberta Colella.

La società del presidente Fabio Pantalei era infatti impegnata a Civitavecchia per questa competizione che ha concluso l’anno 2023. La coppa più prestigiosa è andata all’under 16 grossetana che ha vinto a Civitavecchia: una vittoria che fa morale e regala entusiasmo al team di Ilaria Colella. La squadra era composta da Matilde Petrucci, Giulia Cappelli, Bianca Mazzei, Viola Cinagli, Viola Cagnani, Emilie Lacroix, Camilla Parronchi, Matilde Pasuch, Maria Galoppi, Emily Lucarelli. La squadra sta giocando nel campionato Elite contro le migliori formazioni della Toscana.

Terzo posto invece per la squadra under 14 femminile. La squadra di Roberta Colella si arrende in semifinale, ma si riscatta immediatamente nella finalina, prendendosi il terzo posto. La squadra sta crescendo, anche se manca ancora un po’ di convinzione. La squadra era composta da Eva Bardi, Cloe Tinti, Eva Marconi, Alice Martini, Sophia Pecci, Ginevra Nicolosi, Emma Gigi.

A livello maschile invece l’Invicta ha chiuso il 2023 col torneo interno Marina Spring Cup, dove si sono affrontati gli atleti delle categorie Under 15, Under 17 e Under 19. Ha vinto la squadra composta da Dimitri Corridori, Davide Rescio, Tommaso Scrivano, Diego Moroni e Emanuele Gigi premiati dal presidente Andrea Galoppi e dal direttore tecnico Rolando. Al secondo posto la compagine del regista Niccolò Rossi con Simone Lazzeretti, Matteo Colosi, Riccardo Cognata, Andrea Gallo e Lorenzo Giallini. Al terzo posto capitan Giovanni Galoppi con la sua truppa composta da Guido Carmelita, Ilian Colicchio, Marco Rocchi, Alessio Rossi e Tommaso Massetti.