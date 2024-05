Torneo Csi femminile. Puma Volley campione regionale

Puma Volley: la prima parte della missione è completata! Ancora una volta la squadra femminile della società di pallavolo che milita nel campionato Csi si è laureata campione regionale. E così ri-parteciperà alla fase nazionale. Il gruppo allenato da Roberto Crocetti ha ottenuto il traguardo con due turni di anticipo. In missione il Puma come detto, perché il collettivo (rimasto quasi lo stesso della scorsa stagione, uniche novità Giorgia Bove e Sara Schiavone) non ha scordato l’epilogo del 2023, quando una sfortunata semifinale nazionale, giocata senza Paulini e Colarizi Graziani, è stata persa al tie-break. La fase nazionale si disputerà a Reggio Emilia dal 10 al 14 luglio. Queste le ragazze campionesse regionali: Alessandra Calvigioni, Alessandra Tasso, Ayelen Tonelli, Costanza Colarizi Graziani, Cristiana Morresi, Eleonora Rita, Elisa Ottaviani, Giorgia Bove, Giulia Lattanzi, Irene Croceri, Marzia Paulini (capitano), Paola Ottaviani, Rita Gentili, Samuela Scarponi, Sara Branchesi, Sara Schiavone, Sarah Delle Fratte, Simona Pianesi.

Andrea Scoppa