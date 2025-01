Torneo nazionale Città di Bastia e Assisi. Le Under 14 di Alberti trionfano in Umbria

Le giovani pallavoliste grossetane trionfano in Umbria. Infatti la squadra della Pallavolo Grosseto targata Brandini ha vinto il Torneo nazionale Città di Bastia e Assisi. La manifestazione, riservata alle squadre femminili Under 14, era alla tredicesima edizione ed ha visto il successo della giovane formazione grossetana che ha vinto il torneo sotto la guida della coach Elisabetta Alberti.

"Sono estremamente soddisfatta non solo per la vittoria – spiega l’allenatrice –, ma per la prestazione di tutte le mie atlete che ho fatto scendere in campo a seconda dell’avversario utilizzando tutta la rosa a disposizione. Sono stati due giorni intensi pieni di emozioni e soprattutto di allegria, anche in campo il buon clima ha premiato la voglia di giocare e di vincere. Molto importante il contributo delle due atlete, Emma Scali del Volley Massa Marittima e Viola Nocciarelli del Primo Salto di Siena, in prestito dalle loro rispettive società, che ringrazio".

Nella semifinale la Pallavolo Grosseto ha sconfitto la fortissima Pallavolo Monsummano e le ragazze si sono ripetute in finale battendo il Volley Bolghera Trentino per 2-0 con una prestazione eccezionale. Eccezionali anche i premi individuali, con il premio al migliore libero della manifestazione vinto da Ilary Villani e quello come migliore giocatorice che è andato a Viola Nocciarelli. Una vittoria del gruppo quindi con tutte le giocatrici che hanno dato il proprio contributo alla causa apportando ognuna un pezzo di quello che poi è diventatola vittoria finale per chiuderealla grande il 2024.

"La sera prima della semifinale sono stata un po’ dura con le ragazze – ha aggiunto l’allenatrice –. Le mie atlete erano tutte a letto alle 20.16, niente cellulare e sopratutto niente schiamazzi in albergo. Ecco il segreto della nostra vittoria".