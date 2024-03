Tra campo e mercato. I gialli verso Gara 3. Corte a Laurenzano

Si lecca le ferite una Valsa Group finalmente caparbia, volitiva, cattiva ma incapace di infliggere il colpo finale a un’Itas Trento che ancora una volta è sopravvissuta all’assenza di Riccardo Sbertoli. Ha ragione Giuliani quando dice che la differenza si è assottigliata, che Modena ha imparato a sfruttare (non del tutto) i giri deboli di Acquarone e le incertezze di una squadra molto forte ma inedita con questo schieramento. Se il tecnico riuscirà a infondere questa consapevolezza nella testa dei suoi ragazzi, gara 3 potrà essere un’altra battaglia, con la consapevolezza che la battuta dell’Itas salirà di tono rispetto a quanto visto al PalaPanini. In soccorso della Valsa Group arriva il calendario fitto che vedrà l’Itas impegnata su due fronti: all’IT Quotidiano Arena domani l’andata della semifinale di Champions League contro la Lube Civitanova, sempre con gli stessi uomini e senza avere alternative al palleggio, con un pensiero anche al decisivo match di ritorno che si giocherà invece giovedì 21 marzo all’Eurosuole Forum. Trento sta consumando molte energie, in attesa del rientro di Sbertoli.

C’è Laurenzano (foto) nel futuro di Modena Volley? Le ultime voci di mercato danno insistentemente il libero campione d’Italia, oggi ancora titolare a Trento, in partenza destinazione PalaPanini per far posto all’altro enfant prodige che gioca sull’Adige ma è chiuso da Laurenzano, ovvero Pace. Federici potrebbe finire a Padova.

a.t.