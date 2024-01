Trading Logistic, vittoria di carattere. Parella deve arrendersi al tie-break

Trading Logistic

3

Volley Parella

2

NPSG TRADING LOGISTIC: Mandoloni 5, Cormio 14, Moretti 0, Moscarella 3, Louza 28, Todaro 14, Zoratti 17, libero Briata; All. Parisi; vice Pala.

VOLLEY PARELLA TORINO: Becchio 4, D’Ambrosio 19, Salvador 8, Collino 0, Tadiello 0, Piasso 6, Riccioni 16, Cian 12, Mariotti 1, libero Fabbri. All. Rigamonti.

Arbitri: Fantoni e Spitaletta

Parziali: 22-25, 25-17, 22-25, 25-20, 15-11.

LA SPEZIA – Vittoria di carattere della Npsg Trading Logistic (nella foto) che al tie-break si è assicurata due punti preziosi per assestarsi in una posizione di classifica più tranquilla. "Sapevamo di giocare contro una squadra aggressiva - spiega coach Parisi - e ben dotata fisicamente che parte sempre al massimo. Ma ce ne siamo dimenticati quando siamo entrati in campo e, poi, dovendo rincorrere la partita si è fatta più difficile. Siamo stati, invece, molto bravi a giocare con l’attenzione giusta e la furbizia che serviva in attacco nel quarto set. Nel quinto siamo riusciti ad allungare quando è servito".

I risultati della 13ª giornata del campionato di B: Tomcar-Ciriè 3-2, Alto Canavese-Saronno 3-1, Mozzate-Grafiche Amadeo 3-0, Ormezzano-Zephyr 3-2, Caronno-Alba 3-0.

Classifica: Tomcar, Ciriè e Caronno 29, Alto Canavese 27, Malnate 26, Parella 18, Trading Logistic 17, Alba 16, Saronno e Ormezzano 11, Mozzate 10, Zephyr Mulattieri 9, Grafiche Amadeo 2.

Ilaria Gallione