Tre passi verso i playoff. Impresa della Cbf Balducci

ALBESE COMO

0

CBF BALDUCCI MACERATA

3

TECNOTEAM ALBESE COMO: Longobardi 8, Meli 12, Nicolini 2, Bulaich Simian 10, Veneriano 4, Zatkovic 12, Fiori (L), Patasce. Non entrate: Radice, Zanotto, Bernasconi, Brandi. All. Chiappafreddo.

CBF BALDUCCI MACERATA: Fiesoli 14, Mazzon 14, Bonelli 4, Bolzonetti 11, Broekstra, Stroppa 9, Bresciani (L), Civitico 4. Non entrate: Masciullo, Dzakovic, Vittorini, Quarchioni, Morandini (L). All. Carancini.

Arbitri: Laghi, Angelucci.

Set: 26-28 20-25 17-25.

Note: durata set: 31’, 25’, 22’; Tot: 78’. MVP: Bonelli.

La Cbf Balducci vince il braccio di ferro con la Tecnoteam Albese Como in una sorta di spareggio in chiave playoff perl’A2 di volley femminile. Le maceratesi battono in trasferta le avversarie capaci di fare punti nella pool promozione. Così, a due giornate dal termine di questa fase, la Cbf Balducci, salita momentaneamente al quarto posto in attesa delle gare di oggi, tiene definitivamente le lombarde a 6 punti di distanza. Le ragazze di coach Carancini si fanno apprezzare con una grande prestazione di squadra, con la regia di Bonelli, e con la coppia Fiesoli-Mazzon top scorer con 14 punti a testa. Da segnalare anche i 9 muri e i 5 ace delle ragazze di Carancini.

Coach Carancini inizia ancora con Bonelli-Stroppa, Mazzon-Broekstra, Fiesoli-Bolzonetti, Bresciani libero. Coach Chiappafreddo per l’Albese sceglie Nicolini-Zatkovic, Meli-Veneriano, Bulaich-Longobardi, Fiori libero.

Nel primo set è subito battaglia punto e punto perché nessuna squadra riesce a guadagnare un break oltre il +2 e la conseguenza è un tiratissimo finale di set ai vantaggi: la spunta la Cbf Balducci che annulla due palle set e vince guidata dagli 8 punti di Fiesoli (con 2 muri) e dai 6 di Mazzon. Il secondo parziale prende la strada di Macerata nel cuore del set: le arancionere attaccano meglio delle lombarde (39% vs 30%) e con 3 muri (2 Mazzon, altri 6 punti nel set) e si portano sullo 0-2.

Il terzo parziale è un monologo delle maceratesi: l’ingresso di Civitico aiuta a muro e in battuta, fondamentale quest’ultimo con cui Fiesoli e compagne mettono in difficoltà sin da subito le comasche. A metà set la sfida sembra già segnata, le arancionere tengono i nervi saldi e il livello di gioco sempre alto, chiudendo il match in tre set.