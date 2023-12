Trento-Sir è già da brividi: "Concentrati sull’obiettivo"

di Alberto Aglietti

PERUGIA

Si avvicina a grandi passi il fine settimana e per quanto riguarda la Superlega maschile c’è in calendario un appuntamento imperdibile. La Sir Susa Vim Perugia, attuale capolista della classifica, andrà domenica a fare visita alla sua eterna nemica Trento, che è la più diretta inseguitrice. Uno scontro al vertice carico di tensione per l’importanza della posta in palio e ricco di spunti tecnici per la presenza di tanti campioni.

Uno di questi è il libero Massimo Colaci che col successo colto nel Mondiale per Club in India ha messo in bacheca il quinto titolo iridato personale. Alla vigilia dell’appuntamento con Trento l’atleta pugliese esprime il suo pensiero: "Il Mondiale per Club è ormai alle spalle, adesso il nostro focus è completamente sulla Superlega, sulla ricerca del miglior piazzamento possibile nella griglia di coppa Italia ed ovviamente sul match di domenica a Trento. Andiamo ad affrontare la squadra campione d’Italia in carica, siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà della partita e della forza degli avversari, sono partite belle da vivere e da giocare. Noi abbiamo ripreso subito con concentrazione il nostro lavoro al palazzetto. Siamo consci che la stagione è ancora davvero lunga ed andiamo a Trento a caccia di punti. Lo scorso anno, visto il percorso fatto nella stagione regolare, tutti pensavano che la nostra vittoria nel campionato italiano fosse scontata. Posso assicurare che il nostro gruppo non ha mai dato nulla per scontato. Basta qualche giornata con cali fisici o infortuni e tutto può cambiare. L’importante è avere consapevolezza dei propri mezzi, senza farsi influenzare dalle voci esterne. L’allenatore Lorenzetti – conclude Colaci – è bravo sotto questo aspetto, sa far stare tranquillo il gruppo". La parola passa al campo, per un duello che è già epico.