Trento-Sir, è il massimo. Sfida tra campioni di tutto

di Alberto Aglietti

PERUGIA

Torna protagonista la Superlega maschile con la penultima giornata di andata della stagione regolare che promette scintille. Oggi alle ore 15,45 su RaiPlay e dalle ore 16 su Rai 2 la Sir Susa Vim Perugia proverà a sfruttare la spinta di fiducia derivante dal successo nel Mondiale per club. Il compito dei block-devils è difficile in trasferta contro la Itas Trentino, detentrice dello scudetto. Stesso ruolino di marcia ma due punti di differenza in classifica in favore dei bianconeri. I padroni di casa allenati da Fabio Soli sono reduci dall’inattesa sconfitta esterna a Modena. Ad avere la capacità di esaltarsi in sfide come queste è il centrale sloveno Jan Kozamernik dotato di ottimi spunti atletici. Conquistare punti è per i ragazzi del tecnico Angelo Lorenzetti molto importante, ne basterebbe uno per rimanere davanti e ipotecare la prima posizione al termine dell’andata. Perugia è ancora incompleta ma ha dimostrato che la condizione atletica ed il valore dei propri rappresentanti non teme rivali con lo schiacciatore polacco Kamil Semeniuk che è pronto a sfoderare un’altra grande prova. I numeri di presentazione dicono che si sfideranno le prime due del campionato italiano nella fase-punto (240 break point Perugia, 220 Trento); le prime due per efficienza (0.24 Trento, 0.22 Perugia) e percentuale di perfezione (34,1 Trento contro 31,1 Perugia) nella ricezione; la prima e la terza nelle percentuali di realizzazione in attacco (54,2 Perugia contro 53,0 Trento). Scontro diretto numero cinquantatré, i perugini conducono con ventinove vittorie e ventitré sconfitte. Tanti gli ex della partita, Marko Podrascanin e Kamil Rychlicki tra i dolomitici, mentre Davide Candellaro, Massimo Colaci, Simone Giannelli, Sebastian Solé e il tecnico Angelo Lorenzetti, tra gli umbri. Arbitri: Umberto Zanussi (TV) e Dominga Lot (TV).

Trento: Sbertoli - Rychicki, Podrascanin - Kozamernik, Michieletto – Lavia, Laurenzano (L).

Perugia: Giannelli - Herrera, Solé - Resende Gualberto, Plotnytskyi - Semeniuk, Colaci (L).