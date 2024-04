Triste epilogo. Finisce la favola di Casalmaggiore. Titolo sportivo ceduto a Cuneo

Se ne parlava già da alcuni mesi, purtroppo da pochi giorni la notizia è diventata ufficiale: la Vbc Casalmaggiore dice addio ad una storia breve ma intensa, una favola in serie A femminile durata undici anni con la gioia di uno scudetto vinto, cui si aggiungono una Supercoppa e una Champions League. Il suo titolo andrà a Cuneo, appena retrocessa.

La società lombarda ha ufficializzato il passaggio di consegne in un lungo comunicato in cui spiega le ragioni della decisione: "Dopo 11 anni finisce il cammino della VBC Casalmaggiore in Serie A1 di pallavolo femminile. La Società ha infatti deciso di cedere il titolo sportivo. La decisione è stata presa all’unanimità da tutti i Soci e i Dirigenti della Società di via Baslenga, dopo aver a lungo vagliato la proposta di acquisizione del titolo di Serie A1 da parte di un altro Club. Numerose le ragioni che hanno portato a questa sofferta scelta, a cominciare dalla mancanza di un main e title Sponsor per la prossima Stagione Sportiva (dopo un triennio si conclude la presenza come primo Sponsor della Trasporti Pesanti, a cui va il ringraziamento della VBC). Il mancato apporto economico di un main Sponsor rende alquanto rischioso l’approccio a una nuova Stagione sportiva in Serie A1 e ad oggi, questa incertezza, ci impone eticamente di non sottoscrivere contratti ed impegni che sappiamo possono non essere rispettati".

Poi nel comunicato si fa accenno alfuturo:"Con la cessione del titolo di Serie A1 l’attività della Società VBC Pallavolo Rosa comunque prosegue sia a livello economico che sportivo, dandoci nuovi obiettivi che saranno meglio definiti nelle prossime settimane". Infine alpensiero a chi per primo ci rimette, a quei supporter che per oltre due lustri hanno seguito eincoraggiato le ragazze ovunque: "Un particolare GRAZIE va a tutti i nostri Tifosi che hanno colorato di rosa e trasudato passione e calore in tutte le partite. Capiamo e condividiamo l’amarezza di queste ore: non è una scelta facile ma è una scelta di responsabilità. L’augurio è di averli – Sponsor e Tifosi – ancora tutti al nostro fianco, nelle prossime avventure che vedranno la VBC protagonista".

Dunque con la cessione del titolo di serie A1 la Società lombarda ha confermato di volere continuare zsia a livello economico che sportivo". Sul futuro c’è comunque speranza: "La squadra punterà ora all’organizzazione di “3 Camp estivi a Forte dei Marmi per i quali è in corso la raccolta di adesioni (si svolgeranno ad agosto, ndr)". Con il titolo di A2 lasciato libero da Cuneo, le ipotesi su quelche succederà con la VBC Casalmaggiore sono diverse: si parla dell’acquisizione del posto libero dalle piemontesi, tuttavia sono diverse le società che hanno bussato alla porta del team di Bianco e Manini. Un’altra ipotesi riguarderebbe un’eventuale ripartenza dalle Serie B tenendo conto che in B2 c’è già Viadana sostenuta proprio dalla Vbc Rigoletto.

