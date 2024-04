Trofeo dei territori. La selezione maceratese vince in campo maschile

Ancona per il settore femminile e Macerata per quello maschile sono le due rappresentative che si sono aggiudicate i rispettivi Trofeo dei Territori. Gli impianti sportivi di Camerino, sede della fase finale dell’edizione, hanno visto in campo le migliori atlete e atleti della regione. La manifestazione, organizzata dal Comitato marchigiano Fipav e dedicata alle selezioni Under 15 maschili e Under 14 femminili, ha visto la partecipazione delle formazioni dei quattro Comitati territoriali: Macerata, Ascoli Piceno/Fermo, Ancona e Pesaro. Nel settore maschile vince Macerata che porta a casa 3 vittorie su 3 partite. Al secondo posto Pesaro, quindi Ascoli/Fermo e Ancona. Le due selezioni vincitrici confermano il titolo dello scorso anno. In quello femminile Macerata arriva terza.