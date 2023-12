Troppo Milano, Il Bisonte si inchina. Le ragazze di Parisi ko a testa alta

Quando una sconfitta non lascia rimpianti. Il Bisonte Firenze è sconfitto dal Vero Volley Milano ma esce dal campo a testa alta. Aveva dinanzi a sé una squadra più forte ed esperta ma ha giocato con coraggio, senza alcun timore reverenziale, proprio come aveva chiesto Parisi alla vigilia. E tutti e tre i set, come si evince peraltro dal punteggio, sono rimasti in equilibrio sino all’ultimo quando la formazione milanese, forte di un tridente efficace come Sylla, Bajema ed Egonu, e da una suggeritrice di talento come Orru (MVP del match), è andata in fuga staccando le bisontine che fino a quel momento avevano dato tutto.

Nella prima frazione, punto su punto fino al 15 pari, sul 18-21 un diagonale di Alsmeier ridava fiducia e speranze ma Egonu e Bajema non perdonavano. La seconda frazione è stata ancora più incerta. Nella squadra di casa Alsmeier, Hishihawa e Krajduba (top scorer delle fiorentine, un solo punto in meno di Egonu) mettevano a terra palloni imprendibili e si arrivava al 21-21, poi via un altro scatto di Milano e Orro firmava il 2-0.

Nel terzo, Il Bisonte è arrivato al +1 (12-11) con due perle consecutive di Hishikawa, Gaspari chiamava il time out che dava la scossa, Egonu metteva a segno tre punti e ripristinava le distanze. Sul 18-19 le padrone di casa si facevano di nuovo sotto con Acciarri appena entrata che andava a punto con una battuta che rotolava sulla rete e cadeva a terra, restavano attaccate fino al 20-21 quando Bajema, Sylla e Orro ne hanno fatti quattro e tirato giù il sipario. "Avrei voluto vedere una squadra più aggressiva, avremmo potuto fare di più nella gestione dei primi tocchi e degli attacchi, anche se è difficile giocare alle loro altezze", il commento di Parisi.

Franco Morabito