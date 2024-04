Turno senza complicazioni. Invicta, tre punti e via

L’Invicta di coach Rolando sbanca il campo di Sansepolcro e si prende altri tre punti. La formazione grossetana, impegnata nel campionato di serie B maschile, ha battuto 3-0 (13-25, 26-28, 15-25) il New Volley Sansepolcro in quella che doveva essere solo una formalità. E così è stata. Il divario tra le due formazioni era infatti evidente, coi grossetani terzi in classifica ed ora saliti a quota 50 punti, a 6 lunghezze dalle prime due della classe, mentre gli aretini erano e rimangono penultimi con 4 punti. Il primo set è scivolato via velocemente, con Alessandrini e compagni che hanno approcciato nel giusto modo il match, surclassando i padroni di casa in tutti i fondamentali. Nella seconda frazione i padroni di casa hanno provato a tirare fuori gli artigli, ed infatti la sfida è stata decisamente più combattuta. Dal 14 pari al 17 pari l’incontro è proseguito sui binari dell’equilibrio, anche per via del fatto che Rolando ha dato spazio a molti giocatori della rosa. Sansepolcro è stato bravo a crederci, portandosi sul 23-22 e mettendo pressione ai grossetani, che però hanno difeso ogni pallone e con Pellegrino si sono portati sul 24-25; padroni di casa che sono rimasti aggrappati all’incontro, portandolo sul 26 pari. Poi un errore in attacco di Sansepolcro e l’errore in ricezione degli aretini ha regalato anche il secondo set all’Invicta. Nel terzo ed ultimo tempo la sfida c’è stata solo in avvio: set chiuso senza patemi d’animo.