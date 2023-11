Tuscania davvero troppo forte. L’Invictavolley va al tappeto 3-0

Sconfitta casalinga per l’Invictavolleyball. La formazione di coach Fabrizio Rolando nella settima giornata di serie B maschile di volley ha ceduto tra le mura amiche 3-0 al Volley Tuscania: 17-25, 16-25, 20-25. Laziali davvero in palla, grossetani mai in partita. E’ stata quindi una gara a senso unico, con gli ospiti sempre a mettere pressione ai grossetani che non hanno trovato contromosse. Difesa poco solida ed attacco poco inciviso, così che Rolando ad un certo punto ha anche sostituito lo schicciatore Pellegrino e l’alzatore titolare per provare ad avere una reazione dai suoi. Reazione che non c’è stata e che ha portato ad una brutta sconfitta i grossetani. "Non siamo mai stati in partita – ha detto a fine incontro coach Fabrizio Rolando -. In settimana valuteremo questa partita. Dal vivo loro sembravano sempre più forti di noi e costanti. Ci hanno messo pressione dall’inizio, sono stati più forti in tutto. Noi non siamo mai stati efficaci in attacco, non siamo stati mai in partita. Non so ancora quanto è demerito nostro. Tuscania è stata decisamente più forte, facciamo i complimenti a loro. Spiace per il pubblico presente. Speriamo che il nostro valore non sia questo, non essere mai in partita dispiace. Lavoreremo per fare meglio. Ho provato a cambiare qualcosa, perché non avevamo soluzioni e non potevo far altro che cambiare. Non per demeriti di alcuni ragazzi, ma la squadra non girava. Ho provato a dare una scossa". Invictavolleyball travolta davanti al pubblico di casa, ed ora attesa da due incontro importanti. Adesso coach Rolando dovrà lavorare su alcuni aspetti in vista del prossimo anno.