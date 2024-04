Ultimo treno per l’Aeffe. Deve vincere e sperare

L’ultimo treno che porta ai playoff forse è passato la settimana scorsa a Osimo, e l’Aeffe non è riuscita a prenderlo. Nonostante una discreta prestazione, i granata non sono andati oltre una sconfitta al tie break che a quattro giornate dalla fine del campionato lascia ora poche possibilità di rimonta. In ogni caso, la matematica lascia ancora aperto qualche spiraglio. Per questo – e anche per onorare il finale di un campionato comunque positivo – la 4 Torri Volley punta a chiudere nel miglior modo possibile queste quattro giornate. A partire da quella di oggi alle 17,30 al palasport di Ferrara contro l’ostica Nova Volley Loreto, sesta in classifica e capace di mettere ko nettamente Smanio e compagni nel match di andata (3-1 il punteggio finale, al termine di una delle partite più deludenti della stagione della 4 Torri Volley).

"Veniamo da una settimana nella quale abbiamo lavorato sodo e ci siamo preparati all’importante impegno casalingo contro Loreto – spiega coach Andrea Fortunati –. La classifica ci impone di non sbagliare più alcun risultato, quindi giochiamo con la volontà di portare a casa tre punti che manterrebbero accesa la speranza di avvicinarci al secondo posto. Anche se ovviamente dipenderà anche dai risultati delle dirette concorrenti che ci precedono in classifica. Loreto è una squadra giovane, con buone individualità che attualmente gravita al centro della graduatoria. Gioca una pallavolo brillante, quindi sarà necessaria una prestazione attenta in fase muro-difesa accompagnata da un livello alto di servizio, per poter creare problemi al loro cambio palla. L’appuntamento è al palasport alle 17,30: invitiamo tutti i tifosi a sostenerci per questo sprint finale". Curiosamente poi la 4 Torri Volley disputerà le ultime tre giornate contro squadre della stessa provincia delle Marche: prima la Paoloni Macerata in trasferta, poi la Sios Novavetro (di San Severino Marche) in casa e infine il Volley Potentino a Porto Potenza Picena.

s.m.