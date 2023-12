Un ottimo 3-1. Il team di Pascucci non pecca con Rubicone

3

LA NEF : Cremascoli, Bizzarri, Stella A., Terranova, Paci, Sparaci, Marconi, Melonari, Cursano, Rosa, Carotti, Bobò, Colaluca, Rossetti, All. Pascucci.

SAN MAURO PASCOLI: Alcantrarini, Aldini, Bertacca, Brasina, Carlini, Farina, Gherardi, Marini, Nori A., Nori F., Occhipinti, Procelli, Zammarchi All. De Marco.

Arbitri: Mercuri e Villano.

Parziali: 21-25, 25-19, 26-24, 25-21.

Altri tre punti per Osimo, dopo una partita sofferta e vinta in rimonta dalla formazione di Pascucci. Perché nel primo set i romagnoli del Rubicone si dimostrando solidi e compatti. Osimo però ci tiene a non perdere l’imbattibilità casalinga e ci riesce iniziando a rimontare seppur alternando belle giocate a errori. Rosa è protagonista nel finale del secondo set, mentre Stella trascina gli osimani nel terzo set oltre a Paci nel finale di una frazione chiusa ai vantaggi. Equilibrio anche nel quarto set fino a che Rosa non decide di cambiare marcia. L’ace di Terranova chiude il match.