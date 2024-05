Un volto nuovo. Laura Kunzler si presenta : "Riportiamo in alto. Busto Arsizio»

È nata il giorno di Natale del 1996 a Berkeley in California ma arriva dalla vicina Svizzera Laura Kunzler, la nuova “farfalla” della Uyba. Schiacciatrice, 189 centimetri, componente della nazionale elvetica, Kunzler arriva alla corte di coach Giovanni Caprara con la dote di una più che ottima esperienza internazionale, fra Svizzera, Germania e Turchia. Nella scorsa stagione Laura ha difeso i colori del Nilüfer Belediyespor, la squadra turca che è arrivata terza alla Challenge Cup vinta poi da Novara. Ora è pronta ad affrontare la nuova avventura: "Sono contenta di giocare nel campionato italiano e sono onorata di essere a Busto Arsizio, club che ha una storia lunga e ricca di successi. Spero di essere d’aiuto alle giocatrici più giovani, mettendo a loro disposizione l’esperienza che ho maturato negli anni". Poi un pensiero rivolto ai tifosi della Uyba: "Non vedo l’ora di “assaggiare” il gusto di una partita giocata in casa davanti a nostri fans. Io sono pronta a disputare una grande stagione e a vivere tante belle emozioni insieme a loro".

F.D.