Una serata in allegria assieme ai campioni. La festa dei tifosi biancorossi fa il pieno. I supporter a tu per tu con i loro beniamini

Massiccia partecipazione, location elegante, grandi ritorni e tanta euforia grazie alla vittoria su Ankara che 24 ore prima ha riportato la Lube in semifinale di Champions. La festa "Sarà perché tifiAMO" organizzata dai tifosi di Lube nel Cuore giovedì a Villa Gazzani a Civitanova, è stata un successone, con 200 persone a celebrare l’amore per il club biancorosso. "Abbiamo aspettato molto per allestirla – ha detto Giuliana Grifantini, presidentessa di LNC, riferendosi al fatto che la conviviale storicamente cadeva sotto le Festività – ma il ritardo ci ha premiato, siamo felicissimi dopo una bella qualificazione". Tutta la squadra tranne capitan De Cecco alle prese col virus intestinale è accorsa alla festa, anzi quest’anno è tornata anche la presidentessa Simona Sileoni e addirittura il presidente onorario Luciano Sileoni. Quest’ultimo, il "padre" della Lube Volley, a sorpresa ha aggiunto tra i premi della lotteria (che ancora una volta ha visto Nikolov particolarmente fortunato) due maxi tv. La presidentessa ha sottolineato il piacere di ritrovarsi a questo appuntamento ed il ruolo dei tifosi "Se non fosse per voi, non ci sarebbero le motivazioni per scendere in campo e vedervi così numerosi è ancora più bello" ha detto. Condotta da un Marco Moscatelli particolarmente brillante, la serata ha visto come ormai abitudine i beniamini assegnati, mediante sorteggio, ai tavoli dei supporters. Non si è parlato di Verona e degli imminenti playoff, si è invece scherzato ricordando l’adrenalina dei dirigenti Massaccesi e Cormio in occasione del ritorno con l’Halkbank. L’uomo mercato si è pure messo a saltare e cantare assieme ai tifosi. Applauditi gli interventi musicali del violinista Valentino Alessandrini e immancabile l’intervista doppia. Non a caso con i freschi di rinnovo Nikolov e Chinenyeze, I due hanno ulteriormente rallegrato l’atmosfera con battute, lo schiacciatore ad esempio ha confidato di essere soprannominato "molotov" dai compagni e di essere ultra superstizioso, mentre il centrale ha detto che se non fosse diventato un pallavolista avrebbe voluto fare il medico. Di donne, ha specificato.

Andrea Scoppa