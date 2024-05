Under 14. Al campionato italiano i lubini sono d’argento

Si è infranto nella finalissima il sogno dei pallavolisti Under14 della Lube di diventare campioni d’Italia. A Fano nell’ultimo atto della Boy League, 25° Trofeo Enrico Bazan, la Gamma Chimica Brugherio ha steso 2-0 i baby biancorossi con parziali 25-19, 25-16. L’evento organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A, riservato ai settori giovanili delle società del consorzio, a cinque anni di distanza dall’ultima volta in cui era stato disputato il campionato nazionale Under 14 di Lega, dunque fa festeggiare per la prima volta Diavoli Rosa, società top nel panorama giovanile italiano. Civitanova invece si deve accontentare di una medaglia d’argento che comunque è tanta roba. I Lubini sono giunti a giocarsi il titolo nazionale dopo aver battuto 2-1 Ravenna, 3-0 Cuneo e 2-1 Trento. Poi in semifinale la vittoria su Padova.

Questa la rosa dell’Under14 vice campione d’Italia: Nicolò Orazi, Luka Stankovic, Matteo Talevi, Tommaso Bucciarelli, Thomas Primerano, Samuel Storini, Luca Castellucci, Riccardo Paniconi, Marco Conti, Riccardo Tartabini, Federico Borioni, Filippo Curletta Barchetta, Vittorio Flavio Macellari, Elia Capozucca (più 3 atleti che non erano in finale, ma che fanno parte della squadra come Thomas Pirro, Niccolò Bartolucci e Filippo Mazzoni). Allenatore Matteo Zamponi, vice Giorgia Olivieri, dirigente accompagnatore Andrea Talevi.

Andrea Scoppa