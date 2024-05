Under 14. La Wonder si laurea campione territoriale. Ora le finali regionali

Con una bella prestazione e di fronte a un pubblico molto numeroso, le ragazze della Wonder Spezia allenate da Lele Giraldi e Matteo Marescotti si laureano campionesse territoriali Under 14. In finale vittoria sulla Pro Recco battuta con un netto 3-0 (25-14; 25-19; 25-11 i parziali). Grande soddisfazione da parte di tutta la Scuola di Pallavolo Spezia per questo fantastico gruppo che in tre anni ha conquistato consecutivamente i campionati territoriali delle categorie Under 12, 13 e 14, dimostrando la validità del progetto messo in campo dalla società, che punta tantissimo su tutti i settori delle attività giovanili. Ora la Wonder è attesa dalle finali regionali. Questa la ’rosa’ campione del Levante ligure: Maya Olmi, Camilla Ghirarduzzi, Sofia Novelli, Giulia Marini, Linda Moggia, Maria Vittoria Bianchi, Diletta Accogli, Camilla Strenta, Nicole Fantinati, Noemi Montano, Adelaide Colotto e Giulia Domanico.